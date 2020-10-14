Лоза потребовал миллион рублей от участницы «Голоса» за исполнение его песни

Москва, 14 октября. Певец и композитор Юрий Лоза намерен подать в суд на участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавера на его песню «Плот». Об этом сообщает Mash.

В эфире шоу 26-летняя певица из Псковской области исполнила композицию Лозы, но в своем стиле. Композитор, узнав об исполнении его песни в эфире Первого канала, пришел в негодование. Артист собирается выкатить молодой певице и Первому каналу иск за нарушение авторских прав.

Лоза уже обсудил с юристами свою претензию и заверяет, что сумма иска превысит миллион рублей.

«Пока жду совета, но эта сумма точно будет больше миллиона рублей», — отметил Лоза.

Виардо рассказала, что песню «Плот» ее попросили спеть. Однако по другим источникам, девушка сама выбрала эту песню.

Ранее Лоза рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на его материальное положение. Артист признался, что все лето просидел без работы. Лоза также добавил, что он получает пенсию в размере 16 тысяч рублей, а также авторские отчисления за использование его музыки. Кроме того, артист признался, что получает гонорары за публикации своих статей в СМИ.