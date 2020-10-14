В Подмосковье не будут вновь вводить электронные пропуска

Москва, 14 октября. В Подмосковье не планируется снова вводить электронные пропуска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

Воробьев отметил, что он, как и жители региона, не поддерживает введение жестких ограничительных мер, поскольку «карантин — это беда». Поэтому главной задачей региональных властей является попытка достучаться до каждого, чтобы все соблюдали режим безопасности и носили средства индивидуальной защиты.

«Можно сколько угодно запрещать, но если нет контроля, это все пустое дело», — подчеркнул он.

Воробьев добавил, что подмосковные власти постараются избежать введения пропускной системы, передает телеканал «360».

«Нам не нравится эта идея, мы стараемся ее избежать», — отметил он, добавив, что для этого нужна помощь самих жителей.

Цифровые пропуска для передвижения на транспорте в Подмосковье действовали с 15 апреля по 23 мая в период введения ограничительных мер. Система позволила контролировать перемещение граждан на личном и общественном транспорте.

По данным на 14 октября, в Московской области выявлено 78 680 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 1 434 летальных случая.