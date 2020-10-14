Самбурская застыдила подписчиков за оскорбления и «травлю»

Москва, 14 октября. Актриса и модель Настасья Самбурская попала под «водопад» критики и гнева со стороны пользователей. Она опубликовала в Instagram ответный пост, в котором пристыдила «хейтеров». Знаменитость считает, что она не оскорбляла пожарных.

Поводом для критики стал недавний пост модели. Там она проходила тест, по итогам которого заявила, что муж-пожарный ей точно не подходит. Причина связана с тем, что его зарплаты не хватит на содержание актрисы. После чего ее стали массово обвинять в пренебрежительном отношении к тем, кто спасает людей. Общественность не просто стала «травить» звезду, но и называла «падшей» женщиной.

Реакция публики вызвала жесткое непонимание знаменитости. По мнению Самбурской, она не хотела никого унижать и точно не заслужила звание «дешевки».

«Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного? А теперь главный вопрос — дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в мой адрес, в первую очередь, девушка — «дешевка», которые сыпятся в моем аккаунте?» — не понимает Самбурская.

Кстати, ее ответный пост стал «маслом в затухающий огонь» народного гнева.