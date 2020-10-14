Селезнев привал дипломатов РФ использовать аргумент силы в спорах с Западом

Москва, 14 октября. Россия терпит убытки из-за того, что международные энергетические проекты, реализуемые «Газпромом», не доходят до своего логического завершения. Поставки газа блокируются политическим руководством США и некоторых европейских стран, преследующих свои политические и экономические интересы. Однако немалая доля вины в невозможности решить эту проблему лежит и на российских дипломатах, заявил в эфире медиацентра «Патриот» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.

«Почему мы успешны на африканском континенте, в развивающихся странах и почему у нас постоянные провалы дипломатии в Европе? Потому что у нас вся карьера дипломатов начинается с Африки, туда ты уезжаешь после окончания вуза, там выживаешь, борешься, потому что терять тебе не чего, а целью твоей дипломатической карьеры является старушка Европа. И когда попадаешь в эту цель, уже ничего не хочется делать. У них демотивация полная, потому что если бороться с тем домом, в который ты стремился, то это против той логики человека. Мы создали для дипломатов такие условия, которые не мотивируют», — заявил Селезнев.

Депутат не склонен подозревать отечественный дипломатический корпус в продажности, но считает, что на них сказывается привыкание к месту.

«Это понятно психологически: после проживания более двух лет на территории другого государства, человек перестает понимать, какому государству он принадлежит. Должна быть ротация», — выразил мнение политик.

Кроме этого, проблемы российской дипломатии, по мнению депутата, заключаются в сдержанной реакции на внешнеполитические угрозы.

«У нас должна быть уличная дипломатия. Как во дворе — невозможно уговорами остановить большого парня, который тебя бьет, нужно выставлять контраргументы. Условно говоря, взять стул и ударить его по голове. В спорах с Западом у нас нет аргументов, мы постоянно оправдываемся, из этой позиции нам нужно переходить в другую», — подчеркнул парламентарий.

К примеру, условный суд Калининграда мог бы вынести решение против Польши, оштрафовав ее на сумму в два раза превышающую ту, на которую суд Польши оштрафовал «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку — 2».