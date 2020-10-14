Эксперт назвал планы США на истребитель шестого поколения провальными

Москва, 14 октября. Планы Вашингтона по созданию истребителей шестого поколения обречены на провал. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на американский журнал Popular Mechanics.

Американские аналитики, в свою очередь, заявили о том, что сверхсовременные модели будут обладать большим радиусом действия и смогут дольше находиться в воздухе. Кроме того, новинки якобы будут способны уничтожать российские истребители Су-57 еще до того момента, как войдут в его зону поражения.

Однако Попов считает, что российским пилотам рано беспокоится об угрозе со стороны американских истребителей следующего поколения, поскольку подобные заявления со стороны США можно рассматривать скорее как браваду или своеобразный рекламный ход.

«Безусловно, это только разговоры», – отметил Попов.

Специалист напомнил, что американские эксперты уже успели признать неудачность своих боевых машин пятого поколения, F-22 и F-35. В то же время Су-57 является многообещающей моделью, на базе которой будет создано множество эффективных российских самолетов. Они будут превосходить американских конкурентов, пока в небе действительно не появятся самолеты шестого поколения. А произойдет это ближе к середине века.

«Их же эксперты признают, что самолеты пятого поколения не удались, а самолеты Cу-57 — успешная модель и будущий прототип боевых самолетов России, которые будут превосходить самолеты пятого поколения США и стран НАТО», — подчеркнул Попов.

Как сообщалось ранее, в США оценили усиление российского истребителя Су-57.