Экс-любовница Алибасова подаст на него в суд за избиение

Москва, 14 октября. Бизнесвумен Ляна Фридман намерена подать в суд на своего бывшего любовника, продюсера и композитора Бари Алибасова. Ранее музыкант ударил ее во время съемок выпуска телешоу «Пусть говорят», сообщает «Собеседник».

Фридман и Алибасов состояли в отношениях, однако затем решили расстаться. На протяжении долгого времени бывшие возлюбленные поддерживали приятельские отношения, и бизнесвумен даже звала музыканта перебраться к ней в Лондон. Однако сейчас дружба между ними окончена.

Причиной этого стал инцидент, произошедший во время съемок передачи «Пусть говорят». Фридман нелестно отозвалась о нынешней супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной. По мнению бизнесвумен, именно свадьба с актрисой испортила жизнь Алибасову. После того, как слова были произнесены, продюсер приблизился к женщине и ударил ее.

Экс-любовница прошла реабилитацию в Германии и теперь намерена отомстить музыканту. Фридман планирует не только засудить продюсера, но и пустить его по миру. Она намерена получить в качестве компенсации за произошедшее квартиру Алибасова на Мерзляковском переулке и пять миллионов рублей.

«Думаю, суд будет на моей стороне. Даже если Бари не дадут реальный срок, отправят на исправительные работы», – заявила женщина.

Также Фридман считает, что Алибасову надо лечь в психиатрическую больницу.

Отметим, что новая жена Алибасова, судя по всему, тоже не в восторге от своего супруга. Как сообщалось ранее, Федосеева-Шукшина закрутила роман с молодым мужчиной.