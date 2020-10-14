Премьер-министра Финляндии раскритиковали за откровенное фото

Хельсинки, 14 октября. Фотография премьер-министра Финляндии, 34-летней Санны Марин, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Дело в том, что политик появилась на обложке модного журнала в весьма пикантном образе.

Для обложки глянцевого издания Trendi Марин снялась в пиджаке, который надела на голое тело, в результате чего привлекла внимание к своей зоне декольте. Премьер-министр дополнила свой образ массивными украшениями.

При этом волосы Марин были уложены в привычные для женщины-политика локоны, а ее естественную красоту подчеркнул макияж в нюдовых тонах.

Снимок премьер-министра вызвал бурное обсуждение в Сети. Одни пользователи раскритиковали ее за неподобающий облику политика внешний вид, другие похвалили за смелость. А некоторые женщины даже запустили флэшмоб в поддержку Марин и стали публиковать в Истаграме свои фото в подобных дерзких нарядах и без бра с хештегом #imwithsanna («Я с Санной»).