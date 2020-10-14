 Примаков рассказал о гуманитарной программе для сирийских медиков

Москва, 14 октября. Россия заинтересована в том, чтобы молодые сирийцы поступали на бесплатное обучение в вузы РФ и, возвращаясь, работали на благо своей страны. Как сообщает корреспондент ФАН, об этом, выступая в Москве перед делегацией молодых сирийских медиков, заявил руководитель Федерального агентства «Россотрудничество» Евгений Примаков.

«Я знаю, что было сложно попасть сюда, потому что карантин, границы закрыты, — констатировал он. — Команда «Россотрудничества» действительно рада, что все получилось, и очень благодарны вам, что вы решились отправиться в такое дальнее путешествие. Слава Богу, что повезло с погодой, и вы смогли увидеть Москву, как видите, здесь не выпал снег и не ходят медведи, это приятный хороший город. Я знаю о вашей насыщенной программе, вы успели побывать во многих вузах, в больнице, поговорили со многими специалистами. Для нас было очень важно, чтобы ваш приезд был не только приятен, но и полезен, чтобы была практическая польза для вашей самой важной сейчас профессии. Мы все понимаем, в какое время живем, и хотели дать вам представление о работе российской медицины, чтобы эти знания вам потом пригодились. Это важный обмен знаниями!»

Докладчик выразил уверенность в том, что, вернувшись, молодые люди расскажут коллегам, друзьям и товарищам о проекте «Новое поколение», который дает возможность посетить Россию.

«Есть разное понимание гуманитарной политики, — отметил он. — Из ряда стран раздаются голоса о том, что они готовы растить новых лидеров. В России никогда не было задачи воспитать каких-то лидеров, чтобы они потом поехали домой и что-то переделали у себя дома. Для нас важно, чтобы вы рассказали на родине о наших вузах, чтобы ребята поступали к нам на бесплатное обучение, чтобы потом они возвращались обратно и делали свою страну сильнее, лучше, более мирной, более независимой, богатой, безопасной. Такой, какой мы все Сирию любим, и она обязательно снова будет такой. Добро пожаловать в Россию!»

Примаков также рассказал о российской программе получения высшего образования в РФ, которая каждый год позволяет 15 тысячам человек со всего мира поступить в вузы России на бесплатное обучение. По его мнению, эту программу необходимо расширять как в плане количества поступающих, так и вводя стипендии для учащихся.

«Это специалисты, которые бесплатно учатся в лучших российских университетах, — сообщил глава «Россотрудничества». — Важно, что это и медики, и IT-специалисты, и инженеры-фармацевты, а также специалисты по логистике и физики. Впоследствии многие успешно поступают в аспирантуру. Мы хотели бы сделать возможным поступление в российскую аспирантуру из-за границы. Многие европейские университеты дают иностранным студентам стипендию. Мы же просто даем возможность бесплатно учиться, этот момент хочется изменить».

По словам Примакова, поступить в российский вуз сирийцу можно либо подав заявление через сервис на сайте «Россотрудничества», либо обратившись напрямую в представительство ведомства в Дамаске. Кроме того, содействие оказывает российское дипломатическое представительство.



По мнению Примакова, необходимо также наладить сотрудничество медицинских вузов РФ с сирийскими и запустить научные и исследовательские проекты. Он также предложил проводить совместные стажировки, чтобы специалисты ездили из РФ в Сирию и из Сирии в Россию. А когда это невозможно — общались по видеосвязи.

Ранее в тот же день сирийские медики встретились с депутатами Госдумы. В состав официальной делегации, направленной Министерством здравоохранения Сирии, вошли 25 военных медиков: хирурги, эпидемиологи, анестезиологи и врачи других специальностей. Они прибыли в рамках программы «Россотрудничества» «Новое поколение» в Россию для участия в российско-сирийском форуме «Медицина без границ».