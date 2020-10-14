Володин сообщил о приоритетном рассмотрении проекта о Госсовете

Москва, 14 октября. Государственная дума в приоритетном порядке планирует рассмотреть президентские проекты о Государственном совете, а также об укреплении суверенитета и приоритете российского права над международным. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По его словам, Госсовет необходим России как государству с федеративным устройством. С его помощью президент сможет выстроить свою политику, опираясь на мнение людей, добавил спикер.

«Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения. Принятие законопроекта наполнит сегодняшний Госсовет новым содержанием, которое сделает его более эффективным», — сказал он.

Спикер Госдумы рассказал, что палата планирует рассмотреть инициативы, направленные на защиту и укрепление суверенитета страны, а также на установление приоритета российского права над международным. По его словам, это отмечено в основном законе, ранее поддержанном гражданами. Теперь данная конституционная норма найдет отражение и в соответствующих федеральных законах, убежден политик.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.