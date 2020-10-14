Фанатов Ильи Лагутенко ошарашил его постаревший вид

Москва, 14 октября. Известный рок-музыкант, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко шокировал фанатов своей постаревшей до неузнаваемости внешностью. Поклонники музыканта были приятно удивлены тем, что Лагутенко решил дать интервью порталу Popcakе, в котором рассказал о пандемии, VR-концерте и альбоме «Точно ртуть алоэ».

Многие зрители отметили, что рокер сильно постарел и выглядит значительно хуже, чем на фотографиях в своем Instagram. Они с сожалением подчеркнули, что годы очень резко взяли свое. Некоторых ошарашил чересчур бледный вид Лагутенко, из-за которого многие с трудом признали в нем своего кумира.

«Постарел чувак, давно его уже не видел», — написал один из пользователей. «Очень похож на злодея из фильма «Пятый элемент», — отметил фанат «В клипах вроде свежее выглядит, а тут прям как дедушка», — прокомментировал поклонник внешний вид Лагутенко.

Однако нашлись и те, кого внешний вид музыканта порадовал. Они отметили, что музыкант выглядит стильно и старается не отставать от моды. Они отдали должное его стильной вельветовой рубашке и массивному украшению.

Ранее Илья Лагутенко заявил, что хотел бы найти подходящий «дальневосточный гектар» около моря на юге Приморья. Он отметил, что на пенсии разводил бы морской черенок, а также открыл творческую резиденцию для музыкантов и художников.