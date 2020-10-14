Скончался автор песен Караченцова и Боярского Дмитрий Данин

Москва, 14 октября. Композитор Дмитрий Данин (настоящая фамилия Магазаник) скончался в Москве в возрасте 70 лет, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его друга, продюсера Максима Федорова.

«Дмитрий Яковлевич скончался в ночь с 13 на 14 октября после продолжительной болезни», — рассказал Федоров.

Продюсер отметил, что прощание с Даниным пройдет 16 октября в крематории Митинского кладбища.

Данин родился 2 февраля 1950 года в Виннице. Он получил инженерное образование в Киевском политехническом институте, где играл в студенческом джазовом коллективе. Затем он работал конструктором в «Укрсовхозпроекте», одновременно подрабатывая музыкантом в ресторанах.

Данин играл в ВИА «Фестиваль» и группе «Одесса-мама». В составе ВИА «Фестиваль» Данин записал музыку к фильмам «Ах, водевиль, водевиль…» (1979), «Летучий корабль» (1979), «Куда он денется!» (1981), «Трест, который лопнул» (1982) и другим. Кроме того, его авторству принадлежат музыка и текст песен Михаила Боярского, Николая Караченцова, Павла Смеяна, Жанны Рождественской и Ирины Понаровской.