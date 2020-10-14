Алибасов насмешил зрителей странной реакцией на проигранный суд

Москва, 14 октября. Зрители программы «Пусть говорят» на Первом канале стали свидетелями странной реакции шоумена и продюсера Бари Алибасова, проигравшего суд жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. Его подвергли насмешкам в ходе эфира.

Ранее Алибасов переписал подаренную супругой квартиру на помощника Сергея Моцаря.

Отметим, что до суда звездная пара не общалась. Первый диалог произошел в эфире передачи посредством видеосвязи.

Продюсер заявил, что до судебного разбирательства они не общались из-за дочери супруги — Ольги. Он считает, что по ее вине в семье произошел небольшой разлад. Супруга потребовала не трогать дочь, которая прояснила ситуацию с квартирой.

Интересен тот факт, что несмотря на споры и обвинения в адрес дочери, Лидия Федосеева-Шукшина хочет встретиться с мужем и продолжить совместное проживание. Ведущий шоу Дмитрий Борисов был удивлен реакцией супруги. Он предположил, что продюсер «околдовал» партнершу.

Неожиданно Алибасов заявил, что намерен обжаловать судебное решение, подав апелляцию. Однако практически сразу же сделал вид, будто ничего подобного не говорил. Шоумен подчеркнул, что первый раз в жизни слышит термин «апелляция».

Такая реакция Алибасова вызвала непонимание, а потом и насмешки со стороны ведущего и гостей. Борисов допустил, что продюсер будто «пришел из зазеркалья».

В конце эфира шоумен раскрыл причину манипуляции с подаренной квартирой. По словам Алибасова, жилье он переписал на помощника, чтобы на недвижимость не посягал отпрыск.