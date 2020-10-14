Юрист назвала ошибки России в ЕСПЧ

Санкт-Петербург, 14 октября. Управляющий партнер юридической фирмы Parallel legal consulting Ольга Савина в эфире медиацентра «Патриот» объяснила тенденцию проигрышей России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Я считаю, что проблема именно в том, с какими требованиями мы идем в ЕСПЧ. Давайте рассмотрим две ситуации — когда мы выходим с требованиями и когда к нам выходят с требованиями. В первом случае, я не вижу тенденцию того, что мы проигрываем. Условно, из десяти дел только три будет проиграно. Если к нам выходит с требованиями ЕСПЧ, то вот здесь мы проигрываем. Судя по последней паре лет, спорить с этим будет сложно», — отметила Савина.

По мнению эксперта, Россия пренебрегает ЕСПЧ.

«Он у нас немодный, хотя в мировом сообществе ЕСПЧ — абсолютно рабочий инструмент. У нас он несколько нерабочий. Поэтому, действительно, когда к нам выходит с требованиями ЕСПЧ, то мы зачастую проигрываем. Наверное, все-таки есть пробелы в нашем законодательстве, если мы видим такую тенденцию к проигрышам», — заявила управляющий партнер юридической фирмы Parallel legal consulting.

Савина также отметила маленькое количество дел в данном суде, подчеркнув, что в общей сложности «Россия не имеет правильного положения, касаемо дел ЕСПЧ».

Специалист также прокомментировала ситуацию с дискриминацией русского языка на территории Украины, Латвии и Эстонии.