Политолог объяснила, почему Зеленский превращается в Порошенко

Санкт-Петербург, 14 октября. Изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского превращают его из «слуги народа» в Петра Порошенко. Об этом заявила доцент МГУ, политолог Наталья Пискунова на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

Она отметила, что не стоит удивляться этому.

«Это иллюзия. Украинцы избирали образ. Собственно, если мы возьмем любую избирательную кампанию, не обязательно на территории Украины, то большая часть населения будет голосовать за образ. Это выбор простых людей, а не профессиональных политиков и аналитиков», — объяснила политолог.

По словам Пискуновой, Зеленский всегда имел такую повестку. Она также добавила, что манипуляция — это традиционный инструмент политического воздействия на избирателей.

«Я не разделяю удивления тех аналитиков и экспертов, которые говорят о том, что это, оказывается, совсем другой человек, у которого был четко заявленный вектор работы», — заявила политолог.

Пискунова заметила, что в первый год нахождения Зеленского у власти не все политологи понимали, каковы буду его действия после вступления в должность президента.

«Если на территории Украины не удивились, что что-то пошло не так, то почему мы должны этому удивляться. Все политики, которые хотят получить главный ресурс монополии на власть, всегда работают с образом», — объяснила эксперт.

Комментируя вопрос о схожести текста и риторики публичных выступлений между Зеленским и Порошенко, политолог отметила, что спичрайтеры могли достаться нынешнему президенту от предыдущего.

«Не всегда государственный аппарат меняется на сто процентов при смене высшей исполнительной власти. Это может быть общая линия поведения, которая избрана политиками на территории Украины с 90-х годов. И продолжается она до сих пор. Общая политика одна и та же, поэтому удивляться здесь нечему», —резюмировала Пискунова.

Ранее соратник Петра Порошенко и экс-руководитель Совбеза Украины Александр Турчинов подчеркнул, что в стране пора отправить в отставку главу государства Владимира Зеленского и распустить Верховную раду.