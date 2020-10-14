МТС может увести «Тинькофф Банк» у «Яндекса»

Москва, 14 октября. Бизнесмен Олег Тиньков, ведущий переговоры о продаже «Тинькофф Банка» «Яндексу», рассматривает также другие возможные варианты. Как сообщает The Bell со ссылкой на источники, банк может приобрести МТС Владимира Евтушенкова.

Источники подтвердили информацию о том, что Тиньков вел переговоры с основным бенефициаром МТС Евтушенковым параллельным с «Яндексом» еще в июле. Переговоры продолжаются, но решения о сделке Евтушенков не принял. Сам бизнесмен отказался комментировать данную информацию.

Предполагается, что деньги на покупку «Тинькофф Банка» Евтушенков может занять в Сбербанке. По данным источника издания, такая сделка предполагала создание «мягкого консорциума» между Сбером, МТС и «Тинькофф банкоматы».

В конце сентября TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк», объявила о достижении принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за 5,48 млрд долларов.