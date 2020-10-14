Цены на елочные украшения вырастут в 2021 году

Москва, 14 октября. Цены на елочные игрушки станут выше в 2021 году. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на директора музея «Фабрика елочных игрушек» Игоря Хмелева.

Повышение цен связано с ростом курса евро. Дело в том, что 70% компонентов, из которых изготавливают новогодние украшения, закупаются у зарубежных поставщиков — в Германии, Чехии и Польше.

«Сейчас мы отгружаем продажи в полном объеме. Как изменится покупательская способность в ноябре-декабре, пока не понятно. Новый год никто не отменял, и даже в условиях пандемии, на продажи оптимистичный прогноз, потому что люди в изоляции с удовольствием будут отмечать праздники, тем более Новый год», — отметил собеседник издания.

Недавно россияне назвали страны, в которых хотели бы отметить Новый год. Любопытно, что Россию назвали менее 9 процентов опрошенных. Но, скорее всего мечтающим о каникулах за границей придется потерпеть. Дело в том, что по мнению эксперта, пандемия коронавирусной инфекции вряд ли даст россиянам возможность отравиться за границу в первые дни нового года. Поэтому будет популярен внутренний туризм. По мнению специалиста, часть россиян традиционно отправится на черноморское побережье. Также спросом будет пользоваться горнолыжный туризм на Красной Поляне и Эльбрусе.