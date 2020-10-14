Минздрав анонсировал дату введения в оборот второй вакцины от COVID-19

Москва, 14 октября. Министерство здравоохранения РФ анонсировало дату поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что препарат, разработанный новосибирским центром «Вектор», поступит в оборот с 1 января 2021 года. По ее словам, он абсолютно безопасен, а в ближайшее время будут произведены первые 60 тысяч доз вакцины.

Сама Голикова, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках клинических исследований уже привились новой вакциной.

Голикова добавила, что вакцину будут вводить двукратно, с интервалом не менее 14 дней.

«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы», — подчеркнула вице-премьер.

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