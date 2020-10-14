Певица Хлебникова объяснила свое исчезновение на фоне слухов об алкоголизме

Москва, 14 октября. Российская певица Марина Хлебникова отреагировала на слухи об алкоголизме и употреблении запрещенных препаратов. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала пост на эту тему.

Она откровенно рассказала, что не хочет никакого обманывать и скрывать ей нечего. В течение двух-трех лет Хлебникова молчала, но решила высказаться сейчас и на всю страну.

«Друзья, я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего», — объяснила она.

По словам, Хлебниковой, за последнюю неделю ее пресс-службу буквально завалили звонками и вопросами. Артистка добавила, что подобная ситуация в ее жизни происходит не в первый раз.

«Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями) и занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)», — сообщила Хлебникова.

«Марина, никто не сомневается, что вы на высоте! А желтая пресса — это бред. Все уже привыкли, что они ради денег готовы на любую гадость. Всех вам благ. Мы вас любим!» — отреагировала одна из подписчиц артистки.

Экстрасенс Дарья Миронова ранее объяснила долгое отсутствие певицы Марины Хлебниковой на публике. По словам медиума, артистке нужно было время, чтобы заняться своим здоровьем.