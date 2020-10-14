Самолеты НАТО сопроводили два Ту-160 ВКС РФ над нейтральными водами

Москва, 14 октября. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами, их сопроводили самолеты стран НАТО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В МО РФ отметили, что Ту-160 выполняли плановый полет в акватории Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составляла 12 часов.

На отдельных участках полета Ту-160 ВКС России сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. В НЦУО отметили, что радары обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к госгранице России цель. Для опознавания цели в воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных по ПВО сил Южного военного округа. В центре отметили, что самолет ВМС США не допускал нарушения госграницы РФ.