Любовница Тарзана начала терять зрение после его «удара»

Москва, 14 октября. Продюсер Диана Бичарова рассказала, что самочувствие любовницы Тарзана (Сергея Глушко) ухудшается после перенесенной черепно-мозговой травмы. Об этом представительница начинающей актрисы Анастасии Шульженко рассказала Пятому каналу.

Недавно Шульженко выложила в Instagram снимок, на котором она запечатлена лежащей под капельницей. В подписи к фото она указала, что очутилась в медучреждении по вине любимого мужчины. Ранее в СМИ появилась информация, что Шульженко пыталась попасть в гримерную к стриптизеру. Тарзан категорически отказался от общения с дамой и якобы оттолкнул от себя, причинив ей травму. Сегодня Шульженко теряет зрение.

«Положение уже не крайне тяжелое, как было до этого. Но у Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция на глаза. Это связано с сотрясением мозга после удара господина Глушко», — рассказала Бичарова.

До этого Шульженко заявляла, что, возможно, ждет от Тарзана ребенка. Она сообщила, что сделала два теста, один из которых дал положительный результат. При этом обратиться в клинику за подтверждением своих предположений она отказалась.

Ранее Анастасия Шульженко пожаловалась на травлю со стороны общества, заявив, что стала объектом насмешек, потеряв «свое доброе имя». Кроме того, девушку возмутило то, что Наташа Королева и Тарзан активно делятся подробностями измены с прессой. Позже стало известно, что Шульженко подала на Глушко заявление о побоях.