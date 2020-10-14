Вирусолог объяснил, зачем Россия создает несколько вакцин от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса будут дополнять друг друга и дадут людям возможность выбора. Об этом в комментарии ФАН заявил советский и российский вирусолог, профессор Виктор Зуев. Ученый объяснил, зачем Россия создает несколько вакцин от COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй в стране вакцины от COVID-19. Препарат, получивший название «ЭпиВакКорона», был разработан учеными новосибирского центра «Вектор». Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, первые 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. Запустить вакцину в гражданский оборот планируется с 1 января.

Известный советский и российский вирусолог Виктор Зуев прокомментировал регистрацию второй вакцины от COVID-19.

«Две вакцины — а потом будут и три. Не забудьте, на подходе вакцина от института Чумакова — инактивированная, цельновирионнная. Различные вакцины против одного и того же заболевания не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга. Что самое главное в жизни? Иметь возможность выбора. Очень важно, когда выбор есть. То же самое и с вакциной», — сказал Виктор Зуев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ученый добавил, что все препараты еще предстоит изучить и определить их особенности.

«Но это (Появление еще одной вакцины. — Прим. ФАН) прекрасно. Чем больше, тем лучше. Как и всегда: чем больше пирожных, тем лучше», — резюмировал Виктор Зуев.

Ранее сообщалось, что вирусолог Виктор Зуев, отметивший в июле 91-й день рождения, испытал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на себе. Зуев рассказывал, что получил две прививки, так как введение вакцины от коронавируса проходит в два этапа.

Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. Разработали препарат в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Результаты первых двух этапов клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в авторитетном международном журнале Lancet. Сейчас в Москве проходит третий, пострегистрационный этап исследований, в рамках которого протестировать препарат могут тысячи человек.

Как рассказывал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ФАН, учреждение приступило к клиническим испытаниям препарата «Спутник V» с участием добровольцев из групп риска, в том числе пожилых. Состояние участников испытаний этой возрастной группы будет контролироваться врачами на протяжении полугода после вакцинации.