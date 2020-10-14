Депутат предложил способ решить проблему снабжения ТЭЦ в северных регионах

Москва, 14 октября. Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил способ решения проблемы с обеспечением энергоресурсами ТЭЦ в северных городах РФ. Для этого, на его взгляд, их можно перевести на сжиженный газ или альтернативные источники энергии.

В настоящее время для их работы используется низкорентабельный мазут, отметил парламентарий в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Мазут можно заменить сжиженным газом, особенно там, где есть реки. Это можно сделать, если мы с севера будем развивать навигацию, и таким образом доставлять СПГ», — предложил парламентарий.

По словам депутата, если будет на то политическая воля, то перевод северных ТЭЦ с мазута на сжиженный газ можно будет осуществить в течение десяти лет.

Кроме этого, отметил Селезнев, прорабатываются варианты снабжения ТЭЦ за счет альтернативных источников энергии.