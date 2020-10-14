Егор Кончаловский показал поклонникам фото подросшего сына

Москва, 14 октября. Советский и российский кинорежиссер Егор Кончаловский порадовал поклонников фотографией своего маленького сына Тимура. Соответствующий снимок он выложил в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты сразу умилились трогательному кадру, на котором запечатлен мальчик, сидящий за кухонным столом. Он на что-то удивленно смотрит. Режиссер сделал короткую подпись к фото: «Сын!».

Публикация сразу же набрала почти три тысячи лайков. Многие пользователи отметили, что ребенок очень похож на отца.

«Похож на папу», «Копия вас», «Хорошенький какой», «Потешный такой пацаненок», «Чудо чудное», «Хорошенький мальчик», «Какой очаровашка», — написали восторженные поклонники.

«Славный ребенок, порода чувствуется во всем, думаю, и талантом его природа не обделила», — написала makova_larisa.

Тимур родился от Марии Леоновой. Девушка не связана с кинематографом, она работает юристом, пишет издание «Дни.ру». 54-летний Кончаловский не так часто делится подробностями личной жизни и не выставляет на всеобщее обозрение семейный быт. Именно поэтому поклонники так обрадовались внезапному фото его сына.

Ранее 19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграла свадьбу в эльфийском стиле. Девушка вышла замуж за 26-летнего бизнесмена Никиту Кузьмина. Они встречались около трех лет.

С Любовью Толкалиной, которая родила дочь Марию в 2001 году, режиссер расстался несколько лет назад. Их любовь длилась почти 20 лет, но до ЗАГСа пара так и не дошла.