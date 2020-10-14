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Депутат Толстой сообщил, что Сирия получит российскую вакцину от коронавируса

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Депутат Толстой сообщил, что Сирия получит российскую вакцину от коронавируса

Москва, 14 октября. Председатель Госдумы Петр Толстой заявил, что российская вакцина от коронавируса интересна многим странам. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с делегацией сирийских врачей в среду Толстой отметил, что Сирия также сможет получить вакцину.

«Я уверен, что, в первую очередь, такая помощь будет оказана нашим ближайшим союзникам. Мне кажется, что этот путь надо просто пройти, несмотря на все обвинения и все инсинуации в адрес России», — пояснил Петр Толстой.

Он также назвал врачей главными людьми 2020 года.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса. Он добавил, что Дамаск проведет переговоры на эту тему и запросит поставки российского препарата.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала препарат от коронавируса под названием «Спутник V», ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Также в РФ начались продажи другого препарата от коронавируса — «Арепливир» уже продается в аптеках страны.

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