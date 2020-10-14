«Гоблин» оправдался за свое выступление на суде историка Соколова

Санкт-Петербург, 14 октября. Блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему решил выступить на суде по делу Олега Соколова, жестоко убившего и расчленившего свою аспирантку-сожительницу. В беседе с телеканалом «360» Дмитрий объяснил, что во время заседания не занимался оправданием историка, но ему интересно, кто довел профессора до убийства.

Пучков отметил, что его еще давно позвал на заседание адвокат. Блогер считает, что преступление на почве ревности не вяжется с возрастом Соколова. Тем более что ранее историк в насильственных преступлениях замечен не был.

«Меня вызвали в суд, я пришел. Судья, защита и обвинение задали ряд вопросов, я на них ответил. Соколов совершил преступление, убил человека и за это ответит по всей строгости закона. Я никаким оправданием Соколова не занимаюсь, я отвечаю на поставленные вопросы», — высказался блогер.

Также Пучков признался, что он был знаком с подсудимым, однако хорошими друзьями они никогда не были – их связывала только работа. они не были хорошими друзьями, «водку вместе никогда не пили», а связаны были только работой.

«По работе производит впечатление, как бы это помягче сказать, очень серьезного ученого с глубокими познаниями, достаточным количеством трудов», — заметил Пучков.

На прошлом заседании 12 октября Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и раскаялся. Он рассказал, что выстрелом хотел просто напугать девушку, так как та вела себя, по его словам, странно и неадекватно.