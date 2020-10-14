Депутат обосновал важность для РФ развивать «альтернативную» энергетику

Москва, 14 октября. Депутат Госдумы Валерий Селезнев рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», что заставляет российские компании и руководство страны работать над развитием сектора «альтернативной энергетики».

Парламентарий отметил заинтересованность России в экспорте энергии и ее носителей. По его мнению, это дает возможность снижать их стоимость на внутреннем рынке.

«Если у нас не будет экспорта углеводородов, то за счет чего мы будем поддерживать их низкие цены для населения? Сейчас низкие цены для населения поддерживаются за счет бюджета, в который поступают отчисления от экспорта углеводородов. Если экспортные поступления снизятся, их нужно будет компенсировать — соответственно нужно будет либо повышать цены на внутреннее потребление, в том числе на газ, либо субсидировать их из бюджета», — пояснил Валерий Селезнев.

По словам эксперта, цена на газ на внутреннем рынке определяется объемом его экспорта.

«Пока экспорт газа составляет у нас баланс с внутренним потреблением - сейчас он равнозначен, правительству удается держать низкую цену на газ российским потребителям. Но как только экспортную составляющую потеряем, нам придется искать, чем ее компенсировать», — отметил парламентарий.

И здесь Валерий Селезнев видит перспективы для развития альтернативных источников энергии, как ресурсозатратных, так и «зеленого цикла». По его мнению, другого выхода нет.