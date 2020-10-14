Москва, 14 октября. Возрастание напряженности вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» абсолютно не пугает Россию. В реализации проекта она уже добилась успеха. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Focus.

В настоящее время российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» готовится к завершающему этапу. По дну Балтийского моря осталось проложить 150 километров будущего газопровода. К острову Рюген подошли еще три вспомогательных судна.

Аналитики допускают, что такая активность может привести к эскалации конфликта. Ведь Белый дом не оставляет попыток помешать реализации проекта.

Однако важно учитывать, что Россия ранее смогла добиться выхода проекта на финальную стадию. Авторы материала считают, что Москва «сработала» успешно. На этом фоне ее не пугают выпады некоторых немецких политиков и недовольство поляков.