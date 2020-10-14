Лавров назвал введение ЕС антироссийских санкций результатом давления США

Москва, 14 октября. Страны Евросоюза вводят санкции против России из-за давления со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Евросоюз выбрал путь подмены дипломатического искусства санкциями, назвав заразительным «дурной пример» США.

«Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — подчеркнул Лавров.

Однако министр добавил, что такая тактика Евросоюза не останется без последствий.

Ранее Лавров уже предупреждал ЕС, что антироссийская политика обернется зеркальными мерами со стороны России.