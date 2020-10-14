Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству.

Согласно закону, Госсовет является совещательным органом, содействующим главе государства в обеспечении функционирования и взаимодействия органов.

В состав Госсовета входят спикер Совфеда, спикер Госдумы, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, а также главы субъектов и РФ и лидеры фракций. Госсовет будет состоять из президиума, комиссий, а также рабочих групп по различным направлениям.

В законопроекте о Госсовете указывается, что его членам запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках. Члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.