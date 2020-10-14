В ЛНР сообщили о подготовке украинскими силовиками диверсии

Луганск, 14 октября. Представители украинского «Национального корпуса» прибыли в Донбасс для проведения диверсий и провокаций, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«По информации нашего источника, 13 октября в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Болотенное прибыли до 20 боевиков из состава националистической организации «Национальный корпус», — сообщил он.

Осадчий отметил, что прибывшие националисты намерены устроить диверсию, а также планируют провокации в преддверии местных выборов на Украине.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.