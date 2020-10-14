Впереди холодный и последний месяц осени. Несмотря на то, что его многие не любят за промозглую погоду, месяц несет нам немало праздников и приятных дат. Одна из них — День народного единства. Оказывается, это событие имеет очень богатую историю, которой уже порядка 400 лет. Мы решили узнать, какие же события послужили причиной для введения праздника в наш календарь, как в наши дни отмечается это событие и что оно сейчас значит для людей.

Немного истории

День народного единства существовал еще несколько веков назад, однако имел он тогда немного другую историю. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 22 октября Днем Казанской иконы Божией Матери. По исчислению нового календаря это 4 ноября.

Все началось в Смутное время (1598–1613 годы). После того, как Иван Грозный умер, на престол взошел его сын Федор I Иоаннович, но потомков он не оставил. Среди людей начали возникать вопросы, кто же займет его место. Тогда по стране прокатились слухи о младшем сыне Грозного Дмитрии, которого долгое время считали погибшим.

Отсюда и началась настоящая путаница — Борис Годунов, несколько человек, выдававших себя за князя Дмитрия, королевич Владислав из Польши и впоследствии сами польские захватчики, оккупировавшие московское царство.

Народ был настолько измучен, что многие стали покорно ждать падения своей страны, однако патриарх Гермоген обратился ко всем жителям и призвал защитить свою родину. За весьма короткое время было сформировано огромное ополчение, руководителями которого стали земской староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Стоит отметить, что ополчение объединило в себе представителей самых разных сословий и народов.

И вот в 1612 году собранное ополчение с иконой Казанской Божией Матери штурмовало Китай-город и заставило гарнизон Речи Посполитой подписать капитуляцию. Благодаря этому событию Москва полностью освободилась от польско-литовской оккупации. Спустя несколько месяцев на престол взошел царь Михаил Романов, положивший начало новой и последней династии российских правителей.

В то время в честь этого памятного события каждый год отмечался День благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от захватчиков. Но празднование этого дня прекратилось в 1917 году, сразу после Октябрьской революции. Но как же обстоят дела сейчас? Первый раз памятную дату отметили в 2005 году, а годом ранее депутаты Госдумы совместно с Межрелигиозным советом приняли поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из них и была идея ввести новый праздник — День народного единства.

В народе мероприятие прозвали альтернативой Дню Октябрьской революции, который ежегодно отмечался 7 ноября. Поэтому на государственном уровне было принято решение перенести памятную дату на другое число — таким образом все сошлось, ведь теперь он отмечается 4-го числа третьего месяца осени.

Традиции и мероприятия

Ежегодно в этот день по всей стране проходят различные мероприятия — концерты, развлекательные представления, реконструкции событий, шествия и мирные митинги, организаторами которых являются политические силы.

Основные праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, организуются у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве и у его уменьшенной копии в Нижнем Новгороде, которая была открыта в 2005 году. Ежегодно к постаментам возлагают цветы, там же молодому поколению рассказывают об истории.

Как мы будем отмечать праздник в этом году

В 2020 году День народного единства выпадает на среду, 4 ноября. Объединять с выходными днями его не планируют, поэтому у россиян просто появится возможность отдохнуть один день среди рабочей недели и провести время с друзьями и близкими.

Однако в связи с ситуацией с коронавирусом все народные гуляния и концертные мероприятия могут отменить, чтобы избежать массовых заражений из-за большого скопления людей. Все зависит от эпидемиологической обстановки в каждом регионе, где власти самостоятельно будут принимать решение о формате проведения праздничных мероприятий.