Умение выражать мысли вслух, четкая и связная речь — настоящие достижения эволюции, которые сделали человека отличным от других живых существ. В современном обществе качеству речи уделяется огромное внимание. Люди, не выговаривающие буквы и звуки, страдающие от заикания, обычно ограничены не только в общении, но и карьерном росте, возможностях профессиональной реализации.

С этими проблемами помогают справляться логопеды. Свой профессиональный праздник они отмечают 14 ноября. День логопеда появился в календаре праздничных дат недавно, только в 2004 году. Кроме России, его празднуют на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Однако не стоит думать, что в других странах мира не ценят этих специалистов или там их вовсе нет. В Европе и США их называют речевыми терапевтами. На международном уровне есть профессиональное сообщество, названное Постоянным комитетом по связям с патологиями речи (CPLOL). А праздником речевых терапевтов в мире признана дата 6 марта.

Значимость профессии

Почему праздничной датой, когда отмечают День логопеда в России, выбран один из дней ноября, точно не известно. Да и сам праздник пока не приобрел популярности. Логопедов не принято поздравлять торжественно, как, например, учителей. Хотя сферы деятельности у них схожи.

Как и учителя, логопеды обучают важнейшим навыкам. Они учат говорить при нарушениях речи, корректируют дефекты дикции, устраняют неспособность произносить отдельные звуки или их сочетания.

Эти дефекты могут возникать не только в детстве, хотя главные «ученики» логопедов, безусловно, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Они могут наблюдаться и у взрослых людей, как следствие проблемы, не исправленной в детстве. Или как результат травмы, испуга, нарушения речи в результате инсульта. В каждом случае специалист должен выяснить причину проблемы и найти способы коррекции нарушений, которые помогут пациенту говорить четко и уверенно.

Логопед или дефектолог

До ХIХ века логопедии как науки и вовсе не существовало. Тогда развивалась сурдопедагогика — область медицины, которая изучала причины нарушений речи при проблемах со слухом и искала способы их устранения.

В ХХ веке к проблемам речи стали подходить комплексно. Стало очевидным, что не только физиологические аспекты оказывают влияние на речевые нарушения. Причины заикания и неспособности говорить при отсутствии проблем со слухом стали искать в смежных областях, в том числе в психологии. А специалистов, которые работали с такими пациентами, стали называть дефектологами.

В Советском Союзе была сформирована серьезная научная база в этом направлении. Специалистов обучали в педагогических университетах на факультетах дефектологии. Современный подход к речи с тех пор не изменился. Ее трактуют как системный навык, влияющий на психическое и интеллектуальное развитие человека. А значит, для устранения ее нарушений от логопеда требуются глубокие знания во многих областях. Он должен быть и педагогом, и психологом, и языковедом, и даже немного врачом, разбирающимся в физиологии речевых органов и органов дыхания.

По этой причине в профессию не приходят случайные люди. Работать логопедом может лишь человек, готовый искать подходы к сложным детям, с любовью и уважением относиться к своим пациентам, достаточно мягкий, но в то же время уверенно направляющий ребенка или взрослого на пути устранения речевых дефектов.

Традиции празднования Дня логопеда

Единых стандартов празднования этого дня не существует. К профессиональному празднику речевых терапевтов международный комитет CPLOL организует конференции и тематические встречи, где специалисты делятся навыками работы, последними достижениями и обмениваются опытом.

В России День логопеда отмечают и вовсе скромно. Коллег поздравляют в коллективах, как правило, в школах, детских садах и детских поликлиниках, где обычно и трудятся логопеды.

Поздравляют их и подопечные: готовят открытки, небольшие концерты или просто говорят добрые слова. И эти поздравления для профессионалов в своей сфере бесценны. Ведь зачастую они работают с особыми детьми — с особенностями психики или ограниченными возможностями. И для них логопед становится лучшим другом и наставником.