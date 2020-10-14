Звезда «Ворониных» подверглась нападкам в Сети из-за маленькой груди

Москва, 14 октября. Звезда телесериала «Воронины» Анастасия Волкова поделилась эффектным снимком со своими подписчиками в Instagram, однако в комментариях под постом ее начали упрекать за маленький бюст.

Волкова призналась, что никогда не комплексовала по поводу размера своей груди, но нападки со стороны незнакомых людей ее сильно удивила. При этом актриса поддержала женщин, которых сильно беспокоит проблема небольших объемов, передают «Дни.ру».

«Те, кто говорит: «Где сиськи?», «Плоскодонка» и тому подобное, совершенно не имеют такта», – написала знаменитость в своем микроблоге.

Актриса подчеркнула, что очень любит свое тело и всегда находится в гармонии с собой, поэтому никогда не допускает мыслей о пластике или любых других операциях. При этом, по ее словам, в Сети под ее постами и фото незнакомцы нередко оставляют грубые комментарии.

По мнению звезды, чаще всего критикующие чужие формы люди сами являются глубоко закомплексованными личностями, недовольными своей внешностью. Знаменитость заявила, что ей нравится, когда у мужчины есть рельефный пресс, но она никогда не будет предъявлять претензии, например, комику Гарику Харламову, которого мало волнуют вопросы фигуры.

По словам Екатерины, девочки с детства слышат язвительные комментарии о внешности от противоположного пола. Из-за этого они нередко вырастают с ощущением собственной неполноценности.