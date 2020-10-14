Эксперт назвал блефом угрозы Польши в адрес «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 14 октября. Угрозы Польши помешать реализации проекта «Северный поток — 2» безосновательны и больше походят на блеф, заявил специальный корреспондент ФАН Владимир Тихоньков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Суды Европы против России и «Газпрома» и других российских компаний. Возможны ли победы?».

«Польские антимонопольщики являются государственной структурой Польши, которая признает верховенство органов власти Евросоюза. Юристы ЕС говорят о том, что Польша не может вмешиваться в дела «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2», — сообщил эксперт.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей опубликовало секретные документы ЕС, которые подтверждают признание Евросоюзом отсутствие компетенции Польши в данном вопросе.

«Польша будет делать вид, что данных документов не существует. Она будет рассчитывать на специфику юридического сообщества Европы и США», — подытожил Владимир Тихоньков.

Напомним, что ранее польская антимонопольная служба принудила ПАО «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку — 2» к уплате штрафа в размере 7,6 миллиарда долларов. До этого Стокгольмский арбитраж вынес решение о штрафе в отношении «Газпрома» в пользу польской компании «PGNiG». Российским газовикам пришлось перечислить 100 миллиардов рублей польской государственной нефтегазовой компании. Как утверждает польский регулятор, своими действиями «Газпром» и европейские компании усиливают концентрацию на рынке газа Европы.

