Евросоюз и Польша не могут остановить «Северный поток — 2»

Санкт-Петербург, 14 октября. Специальный корреспондент ФАН Владимир Тихоньков прокомментировал в эфире Медиагруппы «Патриот» ситуацию с «Северным потоком — 2».

Тихоньков изучил материалы судебных дел «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку — 2» и пришел к выводу, что проект российского газового монополиста и его европейских партнеров оказался в сложном положении из-за того, что Еврокомиссия засекретила ряд документов, регулирующих энергетическую сферу ЕС, которые снимают все претензии к проекту.

В то же время юристы «Северного потока — 2» не находят в себе мужество приобщить к суду те самые документы, которые рассекретило Федеральное агентство новостей, опубликовав их на своем сайте.

«Оппоненты «Газпрома» рассчитывают на специфику юридического сообщества Европы и США. Несмотря на то, что юристов много, на самом деле это закрытое сообщество, все эксперты внутри этого сообщества друг друга знают. Даже те юристы, которых нанимает «Газпром» для поддержки своей позиции в международных судах, поставлены в затруднительное положение тем, что некоторые документы по «Северному потоку — 2» засекречены: они не могут взять и принести эти документы в суд и огласить их, поскольку в этом случае они теряют все свои связи и статус», — пояснил Владимир Тихоньков в эфире на тему «Суды Европы против России и «Газпрома» и других российских компаний. Возможны ли победы?».

По словам эксперта, в 2008-2016 гг. Евросоюз принял ряд документов, регулирующих рынок энергоресурсов, и по некоторым из них юридический департамент Еврокомиссии делал заключение по правомерности тех ограничений, которые принял Евросоюз в отношении «Северного потока — 2».

«В 2016 году юристы Евросоюза дали заключение, что третий энергопакет не может распространяться на отношения, связанные с поставками энергоресурсов из России в ЕС по морю, в том числе по шельфовым трубопроводам. Когда начались суды между Еврокомиссией и международными дочерними предприятиями «Газпрома», Евросоюз засекретил эти документы, чтобы невозможно их было использовать в международных судах», — рассказал Владимир Тихоньков.

По мнению эксперта, юристы, привлеченные «Газпромом», в случае, если они приобщат засекреченные документы Евросоюза по третьему энергопакету, которые снимут все претензии к российскому газовому монополисту, будут дискриминированы внутри профессионального сообщества. Даже несмотря на то, что, по сути, они уже не являются секретными, поскольку Федеральное агентство новостей их уже опубликовало.

«Юристам, которые представляют «Северный поток — 2» надо посоветовать зайти на сайт ФАН, и ознакомиться с этими засекреченными документами, потому что другого достоверного источника информации по данной проблеме вы больше нигде не найдете, — рекомендовал «Газпрому» Владимир Тихоньков.

Таким образом, «Газпром не только избежит миллиардных штрафов, налагаемых на него отдельными членами Евросоюза, но сэкономит и на иностранных юристах, пекущихся о своей репутации в ущерб клиенту, считает эксперт.