Как президентские выборы повлияют на экономику США

Нынешнее состояние США начинает все больше напоминать развивающуюся страну — и это несмотря на то, что сегодня Штаты со своими фондовыми рынками и глобальной резервной валютой остаются одной из наиболее развитых экономик мира. Политический хаос вокруг грядущих выборов президента, где должны сойтись Дональд Трамп и Джо Байден, пандемия и нескончаемые акции протеста — все это заставляет инвесторов готовиться к политической и социальной нестабильности в будущем. Грозят ли США после выборов экономический кризис, падение благосостояния граждан и рост бедности? Об этом рассуждают авторы статьи «Инвесторы уже относятся к Америке как к развивающейся стране» издания Foreign Policy.

Добро пожаловать в развивающуюся страну?

США все еще являются центром мировой экономики, но такие события, как пандемия COVID-19, многочисленные и до сих пор продолжающиеся акции протеста, а также абсолютная неясность того, как будут развиваться события после президентских выборов ставят экономическое будущее страны под вопрос. И речь уже не столько о том, продолжится ли рецессия или на смену спаду придет бурный рост — речь идет о выживании американской экономики. Что еще важнее — о сохранении США статуса лидера экономики мировой.

Важно понимать, что США — страна, которая существует за счет высокой покупательской способности населения, крепкой валюты и стабильности внутриполитической обстановки. Если хотя бы одной из этих составляющих не будет, американская экономика из разряда развитой перейдет в разряд развивающейся. На данный момент в США практически отсутствует политическая стабильность, из-за ограничительных мер упала покупательская способность, но доллар все еще является мировой резервной валютой. Однако это не мешает целому ряду биржевых аналитиков уже рассматривать США, как страну с развивающейся экономикой.

Что думают инвесторы

В преддверие президентских выборов американские инвесторы пытаются просчитать возможные риски и прибыли. Согласно опросу Forbes, большинство из них (65%) рассчитывают на благоприятный сценарий развития экономики США в случае переизбрания Дональда Трампа. При этом 16% инвесторов, среди которых отмечены крупнейшие игроки фондового рынка, свято уверены, что рынки начнут расти только в случае прихода Джо Байдена в Овальный кабинет. Однако не стоит забывать, что именно эти «акулы бизнеса» финансируют предвыборную компанию Джо — следовательно, имеют все основания ожидать от него ответных услуг.

При всем этом есть объективные рыночные тенденции, которые уже невозможно оспорить и с которыми приходится считаться. Биржевые прогнозы утверждают, что приход Байдена к власти приведет к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в США. В качестве главной причиной развития именно этого сценария указывают полнейшую неопределенность экономической программы кандидата от Демократической партии. Иначе говоря, экономическая программа Джо Байдена содержит лишь общие фразы и обещания, в которые уже никто не верит, — вместо конкретного плана выхода из кризиса.

И пока представители реального сектора экономики поддерживают Дональда Трампа, сторонниками Джо Байдена по большей части являются биржевые спекулянты и представители банковского сектора, которые увеличивают свои капиталы, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Именно такие люди своими действиями готовы банкротить предприятия, лишить людей работы и обречь их на нищету — лишь для того, чтобы приобрести активы за бесценок, а потом продать их по реальной стоимости.