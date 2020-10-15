В Севастополе ввели режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в Чернореченском водохранилище. Его запасы сейчас оцениваются почти в 17 млн куб. м воды, однако 7 млн куб. м из них — неприкосновенный запас. Город-герой ежедневно потребляет порядка 150 тыс. куб. м воды, не считая крупных водопотерь, происходящих из-за износа городских труб на 60–90%. В том, как город будет выходить из такого положения, разбирался корреспондент ФАН.

Как сообщил накануне и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров, воды для питания города с Чернореченского водохранилища хватит, предположительно, на 81 день (на 15 октября — уже 79 дней), как раз до Нового года. В связи с этим власти города приняли решение перевести садовые товарищества на зимний режим подачи воды, при этом для жилых домов пока никаких ограничений введено не было.

Ранее Крыму и Севастополю выделили по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на решение срочных водных проблем более 5 миллиардов рублей. Основную часть денег получат военные инженеры, которые будут возводить систему переброски воды на полуострове. Кроме того, за счет выделенных средств в городе будут отремонтированы участки, где наблюдаются самые крупные водопотери. Вместе с этим специалисты проведут геологические изыскания, чтобы найти и оценить запасы подземных вод.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне заявил, что на уровне президента все решения по обеспечению города водой уже приняты.

«Ряд первоочередных мероприятий: переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели».

В комментарии Федеральному агентству новостей директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков рассказал, из-за чего Севастополь испытывает дефицит воды, а также почему обильные осадки этой зимой крайне важны для Крыма в целом.

«Власти намерены построить временный забор воды в Бельбеке. Успех проекта зависит от того, насколько многоводным будет сток реки, то есть режим осадков и водосбор зимой. Если он будет такой же, как в прошлом году, то эти меры особо не помогут. Если же будет большой паводковый сток, то можно будет взять достаточно большой объем воды — около 30–40 млн куб. м воды. В нашем случае погодные условия будут играть важную роль в решении проблемы», — заявил специалист.

Он поддержал идею правительства Севастополя исследовать территорию города на наличие подземных запасов воды.

«Я думаю, что это действительно необходимо сделать, поскольку последние исследования подземных запасов воды в Севастополе проводились в 60-70-х годах, поэтому сейчас никто и ничего точно не может сказать на этот счет. Надо сделать карту, оценить запасы и научно обоснованно использовать их. Я считаю, что это верное решение. Ученые должны дать рекомендации по объему добычи воды с подземных хранилищ, чтобы не навредить экологии, поскольку если взять много, то запасы могут быть засолены при чрезмерном использовании. Полагаю, что на территории Севастополя могут находиться крупные резервы пресной воды. Однако на их поиск и бурение скважин тоже нужно время. Стоит понимать, что все крупные проекты, кроме временного забора воды из Бельбека, — среднесрочной перспективы. Потому что все трубы, из-за которых идет водопотеря, сразу тоже не поменяешь — надо около трех лет для этого. По последним данным, в Севастополе водопотеря составляет порядка 40% — достаточно большая цифра, потому что, например, в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, водопотеря составляет всего 12%. Если уменьшить водопотерю в Севастополе хотя бы до 20%, то это сэкономит много воды, поскольку потери при транспортировке в прошлом году составили порядка 20 млн куб. м воды», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Дьякова, прямо сейчас трудно что-то сделать, чтобы в одночасье решить проблему с запасами воды, поэтому все будет зависеть от погодных условий этой зимой.

«То есть в краткосрочной перспективе ничего не сделаешь — все зависит от объема существующих запасов воды. В среднесрочной — можно уменьшить процент водопотери, найти новые подземные источники, а также построить резервные водохранилища, которые будут заполняться во время обильных осадков. С ноября по март в Крыму будет максимум годовых осадков. Если их будет достаточно, тогда проблема с дефицитом воды в Севастополе практически будет решена. Сейчас трудно точно сказать, какая будет зима — с обильными осадками или нет, потому что таких прогнозов не дают. В прошлом году были осадки, но ниже нормы в два раза. Впрочем, маловодные годы больше двух лет подряд редко бывают. Конечно, был случай в 70-х годах — тогда четыре года была засуха в Крыму. Стоит понимать, что на полуострове давно идет смена климата — он становится более засушливым. Если в этом году ситуация повторится, то проблема, к сожалению, только усугубится. Частичный вариант решения проблемы — это посев облаков в летний сезон для создания дождя, за счет чего водозаборные сооружения могут дополнительно заполниться на 15–30%. Кроме того, в Крыму и Севастополе должно быть достаточное количество подземных источников с пресной водой. Также необходимо правильно эксплуатировать реки, чтобы не происходил с них сброс воды, а было максимальное заполнение водохранилищ. Думаю, что именно такие варианты решения проблем с дефицитом воды в Крыму самые лучшие. Поэтому, по сути, остается надеяться только на обильные осадки в следующие месяцы», — подытожил эксперт.

По этому поводу в комментарии ФАН также высказался заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов.

«Севастополь давно был готов к тому, что в Чернореченском водохранилище воды постепенно становится меньше. Те подземные водные источники, которые могли быть освоены, уже используются, но при этом разрабатываются новые. Дождей давно не было, поэтому сейчас власти Севастополя и думают над различными вариантами выхода из сложившейся ситуации. Когда в Крыму водный год, то воды для населения хватает с лихвой. В это время для орошения полей надо использовать очищенные сточные воды — такая технология уже давно используется в мире. Есть два цикла, когда полуостров испытывает нехватку воды. Первый цикл происходит раз в 7–11 лет, а второй — раз в 20 лет и более. Подобный засушливый год в Крыму в последний раз был в 1994 году — 26 лет назад. То есть здесь все циклично», — заявил он.

Заметим, что уже сейчас в Крыму и Севастополе приближается сезон дождей, о чем свидетельствует прогноз погоды на ближайший месяц. Это поможет решить проблему с наполненностью крымских водохранилищ, которые из-за нехватки осадков в прошлом году и сухой погоды на полуострове исчерпали свои основные ресурсы.