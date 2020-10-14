В октябре польский регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 млрд долларов из-за проекта «Северный поток — 2». Компания планирует обжаловать это решение. «Газпром» уже не единожды становился ответчиком в судах, однако обжалования не приносили ожидаемых результатов. Но в этот раз, по словам экспертов, у российской компании есть реальный шанс на победу. Победа «Газпрома» кроется в секретных документах, которые опубликовал ФАН, но которыми, оказывается, не могут воспользоваться юристы компании. Почему юристам не хватает смелости? Почему Польша так противится строительству газопровода? И с какими проблемами еще предстоит столкнуться России? Эти и другие вопросы обсудили юристы, депутаты и политологи в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Откуда растут ноги у польских претензий?

Российская компания уже не в первый раз оказывается в суде в качестве ответчика. На этот раз польский антимонопольный регулятор оштрафовал ее за строительство «Северного потока — 2». Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев объяснил, почему польская сторона так противится проекту «Газпрома».

По словам депутата, отношения между Россией и Польшей всегда были непростыми. Польше, как государству, которое не может претендовать на самостоятельную политику, приходится лавировать между странами, которые определяют мировую повестку. Сейчас она ориентирована на США потому, что те предлагают более выгодные условия. Американский сжиженный природный газ (СПГ), который поставляется в Польшу, дотируется. К тому же поляки выставили американцам условия по субсидированию строительства портов, которые могут принимать СПГ. А это очень большие деньги. Селезнев объясняет, что Польша в этой войне в любом случае не останется без энергоресурсов, поэтому она отрабатывает роль, которую ей дали США.

«Интриги вокруг «Северного потока — 2» начались с момента зарождения проекта — это 2015–2016 годы. Польша активно принимала в этих интригах участие и тогда. Свою позицию она обозначила в 2015 году, когда не дала согласие на строительство. И именно антимонопольный орган Польши выступал тогда против. Сейчас поляки пытаются сделать заключительный аккорд. Меры, которые предприняла Польша, достаточно серьезные», — заявил Селезнев. — И говорить, что это никак не повлияет на будущее проекта «Северный поток — 2», очень самонадеянно».

Помимо «Газпрома» были оштрафованы еще пять европейских компаний, которые за счет залога акций «Северного потока — 2» стали его квазиакционерами. То есть при неблагоприятном исходе, если бы «Газпром» не вернул им кредиты, они получили бы акции компании, которая строит газопровод.

«Поляки ведут себя в рамках той роли, которую им отводит США — это европейский регулятор. И якобы борются за конкуренцию во всей Европе. Поэтому на проект, который создан консорциумом не финансовых организаций, а участниками рынка, наложили штраф. Ведь помимо «Газпрома» оштрафовали и пять европейских компаний. Эти компании, по мнению польского регулятора, являются участниками газового рынка. Поэтому регулятор признал кредитное соглашение псевдосделкой, которая ведет к монополии в Европе», — объясняет Селезнев.

По мнению депутата, серьезная опасность для российских компаний появится, если и остальные страны Европы начнут признавать и считаться с решениями польского антимонопольного органа.

Ставь гриф «секретно» и штрафуй

Когда начиналось строительство «Северного потока — 2», «Газпром» даже не представлял, какими проблемами это может обернуться. Юрист и специальный корреспондент ФАН Владимир Тихоньков рассказал о наличии заключения юристов Евросоюза, в котором говорилось, что Третий энергетический пакет не распространяется на поставки энергоресурсов из России по морю. Однако в 2018 году Евросоюз сделал ход конем и наложил на часть документов гриф «секретно», что сделало невозможным их использование в международном арбитражном суде.

«С 2008 по 2012 год Европейский союз принимал ряд документов, которые были направлены на регулирование рынка энергоресурсов. По ряду из них юридический департамент Еврокомиссии делал заключение относительно правомерности тех ограничений, которые хотел принять Евросоюз в отношении России. В 2016 году юристы Евросоюза дали заключение о том, что Третий энергопакет не может распространяться на правоотношения, связанные с поставками энергоресурсов из России в Евросоюз по морю», — сказал Тихоньков. — В частности, это касалось трубопроводов, которые идут или должны пойти по шельфам стран Евросоюза или по международным водам. В 2018 году, когда начались активные суды между Еврокомиссией и международными «дочками» «Газпрома», Евросоюз просто взял и засекретил эти документы для того, чтобы нельзя было раскрыть их содержание в международном арбитраже».

Суть засекреченных документов в том, что юристы Евросоюза соглашаются с позицией «Газпрома» и письменно уведомляют Еврокомиссию и Европарламент о том, что запрет «Газпрому» и его европейским «дочкам» на поставку газа и владение инфраструктурой не является законным. Второй важный момент, который содержится в документах, — юридический департамент Евросоюза дал понять, что Европарламент своими директивами не может никак влиять на то, что делает «Газпром» в море.

Если учитывать засекреченную документацию, то и антимонопольный орган Польши не имеет права наказывать «Газпром» за строящийся газопровод. По мнению Тихонькова, проблема в том, что все делают вид, что этих документов не существует. Юристы «Газпрома» в том числе. Никто не решается вытащить их на свет, хотя все знакомы с ними, поскольку боятся потерять репутацию и связи. У мирового юридического сообщества есть своя специфика, оно крайне закрытое и ограниченное, все эксперты друг друга знают.

Владимир Тихоньков считает, что юристам и «Газпрома», и «Северного потока — 2» не хватает информационной поддержки. А без информационной поддержки ни один суд по данному вопросу не примет решение в пользу этих компаний. Поэтому общественность должна знать о том, что происходит: о коротких связях юристов, экспертов и судей.

Каких «сюрпризов» еще ждать России?

России стоит внимательно наблюдать за странами Восточной Европы, считает доцент МГУ, политолог Наталья Пискунова. Помимо исков, которые российские компании получили от Украины в 2014 и 2016 году, и которые, к счастью, не были удовлетворены, вскоре могут возникнуть проблемы с другим соседом — Белоруссией. Эксперт уверен, что лучше заранее принять превентивные меры.

«Не считая взаимодействия на уровне блокового противостояния и уровня европейских и международных судов, есть еще отношения двустороннего характера. Проблемы будут в Центральной и Восточной Европе. Вспомните энергетический кризис 2008 года между Россией и ЕС, в частности, Венгрией, кризис 2009–2010 года с Чехией. Поэтому я бы сейчас смотрела на Восточную Европу. Там помимо украинского сюжета, есть сейчас развивающийся сюжет с Белоруссией. Мы не знаем, какая ситуация будет в республике в ближайшие пять лет. Я бы ожидала некоторых рисков со стороны Украины и Белоруссии», — поделилась Пискунова.

Причем она особо отметила, что останется у власти действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко или нет — роли не играет. В любом случае у России уже есть многолетний опыт общения с братской республикой по нефти и газу. Пискунова напомнила, что каждые пять лет страны начинают выяснять, кто сколько энергоресурсов поставил и кто кому сколько денег за это должен. И этот сценарий развития отношений очень похож на тот, который был у нас с Украиной, заключил эксперт.