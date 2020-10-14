Помпео потребовал от Турции прекратить поддержку Азербайджана в Карабахе

Анкара, 14 октября. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Турция негласно связана с конфликтом в районе Нагорного Карабаха. Американский чиновник утверждает, что именно Анкара пополняет подкреплением ряды наступающих азербайджанских сил, сообщает ТАСС.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон попросил Анкару прекратить это.

Отметим, ранее армянский премьер Никол Пашинян неоднократно обвинял турецкие власти в поддержке Баку, хотя Анкара не является стороной конфликта. Глава кабмина подчеркивал, что Турция занимается переброской из Сирии боевиков-наркоманов. Речь идет о нескольких тысячах наемников.

Боестолкновения между Арменией и Азербайджаном начались с 27 сентября. Второй раз с помощью войны стороны пытаются решить давний спор относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.