Скабеева в ироничной манере предсказала провал ультиматума Тихановской

Москва, 14 октября. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявив, что политику из соседней страны не удастся добиться поставленных целей с помощью угроз. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Ранее Тихановская выдвинула против руководства Белоруссии своеобразный ультиматум, в случае невыполнения условий которого угрожала началом полномасштабной забастовки.

В эфире телешоу «60 минут» Скабеева обсудила сложившуюся ситуацию в Белоруссии с прибывшим из Минска политологом Алексеем Дзермантом.

Как заметил представитель Минска, с Белоруссией попытались сделать то же самое, что в свое время сделали с Украиной. Киев после переворота оказался под «гибридной оккупацией» Запада, и на данный момент страна полностью находится под контролем внешних сил. Что же касается Минска, он сумел выстоять, несмотря на поступающие со стороны Тихановской угрозы. Дзермант заявил, что граждане Белоруссии сплотились и смогли противостоять угрозе.

«Вы сплотились? Но у вас 12 дней осталось, если верить Тихановской», — заметила Скабеева.

Телеведущая напомнила, что после этого руководству Белоруссии придется «идти с вещами на выход». Однако Дзермант объяснил, что ультиматум Тихановской является всего лишь последней попыткой дестабилизировать ситуацию. Дело в том, что белорусская оппозиция близка к расколу.

Также Скабеева с юмором прокомментировала план политика по остановке предприятий. Дело в том, что совершенно не ясно, на что белорусы будут жить, если производство действительно остановится.

Российские политики также сомневаются в способности Тихановской изменить ситуацию. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша и Литва уже не в силах помочь экс-кандидату в президенты.