Транзитный маневр России нанесет серьезный удар по Литве

Москва, 14 октября. Белорусские экономические аналитики оценили транзитный маневр России и пришли к выводу, что он приведет Прибалтику к весьма серьезным последствиям. Дело в том, что теперь именно Москва возьмет на себя переправку грузов из Белоруссии. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Англоязычное белорусское издание Belarus Digest опубликовало обширный материал, посвященный Белоруссии, производимым ею товарам и транзиту их через Прибалтику. Ранее огромное количество белорусских товаров проходило через Литву, затем грузилось на корабли и отправлялось конечному потребителю.

«Белорусские грузы составляют около трети грузооборота литовского Клайпедского порта», — напомнили эксперты.

Однако в последнее время отношения между Минском и Прибалтикой серьезно обострились. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов увезти транзит из Литвы. Россия же ранее совершила маневр, перенаправив грузопотоки из прибалтийских портов в собственные, расположенные в Ленинградской области. Теперь туда же могут направиться и поставки из Белоруссии.

Эксперты заметили, что российских терминалов может быть недостаточно для того, чтобы переправить основной белорусский продукт — удобрения. Они поставляются в больших количествах и требуют больших мощностей. Однако в данном случае российская сторона может возвести дополнительные терминалы.

Что же касается Литвы, то ей будет нанесен серьезный урон. Он зависит от белорусского грузопотока, особенно после того, как Россия перестала пропускать через нее свои грузы. Отсутствие транзита дурно скажется на экономике республики.

Литовские специалисты также чувствуют угрозу потери большого количества прибыли. Как сообщалось ранее, публицист Сергей Перепелица уверен, что Лукашенко не блефует, угрожая развернуть транзит.