Успенская распустила свое «токсичное» окружение

Москва, 14 октября. Певица Любовь Успенская рассказала о непростых отношениях со своим бывшим окружением в интервью Teleprogramma.pro.

Успенская призналась, что за время карантина смогла определить нежелательных для себя людей.

«Я смогла разглядеть вокруг себя токсичных людей и прекратила с ними общение. Вплоть до моей команды, которая со мной сейчас работает, — сказала певица. — Сменились все! Даже домработницы. И перемены эти однозначно к лучшему».

Также Успенская призналась, что за время пандемии ей удалось отдохнуть и привести в порядок свое здоровье.

«Была работа над новым музыкальным материалом, которым я обязательно поделюсь. Кстати, вы не поверите, но в этом году благодаря пандемии, если можно так выразиться, я впервые увидела и успела насладиться тем, как цветет мой собственный сад», — сказала звезда.

На днях актриса и участница шоу Comedy Woman Марина Федункив опубликовала на своей странице в Instagram видео из гримерки певицы Любови Успенской. Впоследствии короткий ролик вызвал жаркие споры в Сети. Фанаты заподозрили, что исполнительница шансона сделала пластическую операцию.

Успенская недавно призналась, что ее внешность действительно претерпела изменения. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса звезда поправилась. Певица утверждает, что борется с лишними килограммами активными тренировками. В недавнем интервью исполнительница пошутила, что, по всей видимости, «перекачала попку».