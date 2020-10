Успенская распустила свое «токсичное» окружение

Только что закончили съемку. Невероятные эмоции и впечатления! Безумно хочу поделиться с вами, друзья ❤️ Очень жаль, но пока не могу... Это безумно круто! Совсем скоро в эфире????❤️ Обещаю, вы будете тронуты и удивлены ❤️???? ⠀ #шоу #успенская #love #top

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on Oct 13, 2020 at 12:14pm PDT