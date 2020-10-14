«Газпром» проигрывает суды, потому что его юристы недорабатывают

Москва, 14 октября. Причина судебного проигрыша компании «Газпром» и ее партнеров по «Северному потоку — 2» Польше может заключаться в юридическом управлении компании, заявила управляющий партнер юридической фирмы Parallel legal consulting Ольга Савина в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Мы проигрываем иностранным инвесторам зачастую потому, что, когда начинаем вести бизнес, мы не задумываемся о том, что мы можем столкнуться в арбитраже с проблемами. И превентивными мерами, которые необходимо делать при той или иной сделке, соблюдая ее юридическую чистоту, мы ими пренебрегаем. Чем, собственно говоря, не пренебрегают иностранные инвесторы», — пояснила Ольга Савина в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Суды Европы против России и «Газпрома» и других российских компаний. Возможны ли победы?».

По словам эксперта, ей часто приходится видеть при рассмотрении международных споров, что российские компании пренебрегают юридической чистотой сделки, чего не допускают их зарубежные партнеры.

«Мы видим ведение бизнеса с точки зрения его чистоты, как это делается международными инвесторами, по международному законодательству, и как это делается у нас. На мой взгляд, у нас юридической чистоты не хватает, именно поэтому мы уязвимы в этом отношении. Нам не хватаем юридически правильного подхода при структурировании сделки. Это наша ахиллесова пята», — считает юрист.

И в этом, по словам управляющего партнера Parallel legal consulting, заключается трагедия компании «Газпром», юристы которой что-то упускают при заключении крупных международных контрактов.