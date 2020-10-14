Солдаты ВСУ дезертировали с боевым оружием со своих позиций в Донбассе

Луганск, 14 октября. Два бойца украинской армии дезертировали со своих позиций в районе села Нижнетеплое на линии соприкосновения с ЛНР. С собой военнослужащие прихватили автоматы и боекомплект. Об этом на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре» рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«12 октября два военнослужащих 80-й бригады самовольно покинули позиции в районе населенного пункта Нижнетеплое, оба были вооружены автоматами АК-74», — сообщил Осадчий.

Беглецов старались найти, однако все попытки командования установить их местоположение не имели успеха. Спустя два дня в расположение воинского соединения прибыли сотрудники военной полиции. Позже выяснилось, что дезертиры находились в разработке у Службы безопасности Украины.

«Военнослужащие были на учете у курирующих часть в пункте постоянной дислокации сотрудников СБУ как лица, имеющие радикальные взгляды, а также поддерживающие связи с националистами города Львов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ выявила подпольный бизнес, организованный украинскими военнослужащими в зоне военного конфликта в Донбассе. Военные организовали там нелегальный цех по производству алкоголя.