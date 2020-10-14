Депутат перечислил фундаментальные преимущества России на газовом рынке

Москва, 14 октября. Депутат Госдумы Валерий Селезнев объяснил, что должно сделать государство и ПАО «Новатэк» для расширения возможностей СПГ на мировом газовом рынке. В эфире Медиагруппы «Патриот» он отметил преимущества РФ на газовом рынке.

«У нас с СПГ все неплохо с точки зрения стартовых условий. У нас прекрасные залежи природного газа, у нас прекрасное географическое положение, потому что мы равномерно приближены и к европейским рынкам сбыта, и к азиатским рынкам сбыта. У нас прекрасные отношения в этой части с Китаем, потому что совпадают интересы по развитию всех путей. Это то, что прекрасно», — прокомментировал Валерий Селезнев.

Депутат Государственной думы также рассказал о слабых сторонах.

«То, в чем ты отстаем, так это в технологиях. Потому что СПГ-технологии — это достаточно капиталоемкие технологии. И это зона ответственности не только «Новатэка», но и государства», — выразил мнение парламентарий.

Валерий Селезнев объяснил, что необходимо сделать для расширения возможностей СПГ на мировом газовом рынке.