Овсиенко ответила семейным фото на слухи об алкоголизме и побоях

Ялта, 14 октября. Певица Татьяна Овсиенко недавно через Instagram ответила всем, кто распространял слухи о ее несчастливом замужестве, побоях и алкоголизме. С подтверждением семейной идиллии помогла и приятельница звезды.

Знаменитость опубликовала душевное фото, где она в Крыму на балконе курортного отеля позирует вместе с супругом.

Однако некоторые поклонники и в этом случае нашли повод для негатива.

«Рожа у него какая-то противная», — негативно отозвался фанат о муже звезды.

«Вот так вот с уголовником связываться, запьешь тут», — прокомментировал другой пользователь.

Слухи об Овсиенко шокировали ее подругу. Она побывала у четы и убедилась, что в семье царит мир, все негативно сказанное было лишь беспочвенными слухами.

«Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу», — поделилась мнением приятельница.

Слухи о насилии в отношении исполнительницы и тунеядстве ее супруга появились в начале октября. Якобы семейные доходы настолько упали из-за пандемии, что муж требовал продать большую квартиру, чтобы купить поменьше и разжиться деньгами. Говорили, будто он уже продал машину Овсиенко. Некоторые «очевидцы» заявляли, что на руках и ногах звезды видели синяки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».