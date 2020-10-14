Сады Сочи заполонили необычные гусеницы

Сочи, 14 октября. Необычные гусеницы заполонили сады Олимпийского парка в Сочи, передает портал «Живая Кубань».

Сайт опубликовал видео местного жителя, где и запечатлены необычные насекомые. В ролике видно коричневых гусениц толщиной в несколько сантиметров.

«Эти гады едят все наши растения», — возмутился автор видео.

Зрители сравнили насекомых с инопланетянами. Авторы портала считают, что гусеницы относятся к семейству бражников и занесены в Красную книгу России. Они обитают в Африке, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Северном Кавказе. Насекомые питаются листьями винограда, олеандра, барвинка и чубушника.

Ранее к сотрудникам научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника прилетела редкая бабочка — голубая ленточница. Насекомое было размером с птицу. Размах ее крыльев в полете достигает 110 мм.