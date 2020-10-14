Власти ЛНР закупили 25 автомобилей скорой помощи

Луганск, 14 октября. Власти Луганской Народной Республики на бюджетные средства купили и передали представителям медицинской сферы Луганска и регионов 25 автомобилей скорой. Ключи вручила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, сообщает Луганский информцентр.
Церемония вручения ключей состоялась в Луганском республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). Новые автомобили скорой были закуплены по распоряжению главы республики Леонида Пасечника.
«Сегодня, в условиях пандемии, мы не должны испытывать дефицита автотранспорта, и оказание медицинской помощи не должно зависеть от его состояния. Получив новые автомобили, оснащенные по всем современным стандартам, мы действительно сегодня улучшаем качество оказания медицинской помощи на местах», — отметила заявила Пащенко.