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Власти ЛНР закупили 25 автомобилей скорой помощи

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Власти ЛНР закупили 25 автомобилей скорой помощи

Луганск, 14 октября. Власти Луганской Народной Республики на бюджетные средства купили и передали представителям медицинской сферы Луганска и регионов 25 автомобилей скорой. Ключи вручила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, сообщает Луганский информцентр.

Церемония вручения ключей состоялась в Луганском республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). Новые автомобили скорой были закуплены по распоряжению главы республики Леонида Пасечника.

«Сегодня, в условиях пандемии, мы не должны испытывать дефицита автотранспорта, и оказание медицинской помощи не должно зависеть от его состояния. Получив новые автомобили, оснащенные по всем современным стандартам, мы действительно сегодня улучшаем качество оказания медицинской помощи на местах», — отметила заявила Пащенко.

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