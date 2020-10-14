Их работа ответственна и важна, но должна оставаться незаметной. От информации, которую они получают, зависят стратегически важные решения во внешней и внутренней политике страны. Их профессионализм во многом определяет национальную безопасность государства.

Все это — о разведчиках, сотрудниках специальных подразделений Вооруженных сил России, которые ежегодно отмечают свой профессиональный праздник в первых числах ноября.

Какого числа отмечают День разведчика

Праздничная дата приходится на 5 ноября. Она была утверждена приказом министерства обороны в 2000 году. До этого времени праздник отмечали, но неофициально. А с 2006 года День военного разведчика внесен в единый календарь профессиональных праздников страны. Правда, выходным 5 ноября не бывает никогда, за исключением лет, когда выпадает на субботу или воскресенье.

Почему же праздник отмечают именно в этот день? Тогда в 1918 году был подписан приказ о формировании штаба Регистрационного управления Красной армии, которому отводилась важная задача. Сотрудники управления должны были координировать работу всех армейских разведчастей, действующих в разных уголках страны.

История праздника

С момента создания управления началась современная история разведывательной деятельности в России. Хотя эта сфера в начале прошлого века вовсе не была новой.

Еще в царские времена разведчики доносили важные сведения о положении дел за рубежом и на границах Российской империи. Первую разведструктуру сформировал еще царь Алексей Михайлович в 1654 году. Спустя полвека Петр I внес данные о разведывательной работе в Воинский устав. А в начале XIX века императором Александром I была создана Экспедиция секретных дел, позже переименованная в Особенную канцелярию.

В истории России эта организация стала первым секретным ведомством, деятельность которого была направлена на получение сведений о вооруженных силах других государств. Уже тогда сотрудники занимались тактической разведывательной деятельностью и работали с вражеской агентурой — выявляли и нейтрализовали иностранных шпионов.

В Советской России организация стремительно развивалась. Этому способствовали многочисленные вызовы и внешние угрозы не только военного, но и мирного времени. В составе Регистрационного управления при штабе Красной армии были выделены два отдела. Один — агентурный — отвечал за разведывательное направление. Второй — военного контроля — занимался контрразведкой.

Были организованы курсы по подготовке будущих разведчиков, на которых преподавали более десятка дисциплин. Курсантов учили тактике, артиллерийской подготовке, давали базу по географии и топографии. Чуть позже одним из главных направлений обучения стало освоение иностранных языков.

Особое значение профессия приобрела в годы Великой Отечественной войны, когда силами разведки организовывались движения сопротивления, велась подрывная деятельность на территориях противника. В феврале 1942 года организация, пережившая множество трансформаций, была переименована в Главное разведывательное управление, сокращенно — ГРУ.

Чествуют лучших

В мирное время значимость профессии не стала меньше. Напротив, военной разведке отведена роль важнейшего элемента системы нацбезопасности. Российские агенты добывают и анализируют сведения об угрозах, которые складываются внутри страны и за ее пределами. И это позволяет руководству государства принимать взвешенные и своевременные решения, необходимые для обеспечения национальных интересов.

Ежегодно 5 ноября для сотрудников ГУ Генштаба ВС РФ организовывают торжественный концерт. По традиции президент России лично поздравляет разведчиков с профессиональным праздником. А лучшие сотрудники и ветераны получают награды из рук министра обороны России.

В этом году чествование будет особым. В декабре исполняется 100 лет со дня основания Службы внешней разведки России. Подготовку к торжеству начали заранее. В московском районе Ясенево был открыт монумент, посвященный отечественным разведчикам всех времен. А в Московском доме национальностей начала работу выставка о разведке в годы Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятия продлятся до декабря. И традиционный праздничный концерт ко Дню разведчика станет одним из ярких событий в их череде.