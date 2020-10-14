Клинцевич напомнил британцам о диверсиях MI5 против СССР

Британская контрразведка MI5 с начала гражданской войны в России и вплоть до 1939 года поддерживала банды басмачей, которые терзали среднеазиатские республики СССР. После начала Второй мировой войны басмачи исчезли, но Англия не упускала возможности осуществления других диверсий в отношении СССР. В связи с этим именно Лондон всегда вел враждебную деятельность против России, а обвинение Москвы в этом — вранье. Об этом ФАН рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Недавно назначенный глава MI5 Кен Маккаллум в своем выступлении назвал «российских, китайских и иранских игроков» «враждебно настроенными государствами». Шеф контрразведки заверил, что его ведомство будет стремиться защитить Великобританию от угроз из этих стран, помимо ведения борьбы с терроризмом.

«Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», — заявил он на встрече с журналистами.

Бывший сенатор Франц Клинцевич напомнил новому начальнику британской контрразведки, что еще со времен Петра I англичане пытались влиять на события в России.

«Лондон вел враждебную деятельность, устраивал провокации и всячески пытался ослабить Российскую империю. Хочу напомнить этому начальнику разведки, что, может быть, он забыл о периоде с момента гражданской войны и до 1939 года. Тогда нашу Среднюю Азию терзали банды басмачей. Они приходили из Персии, Пакистана, Афганистана. Но в 1939 году, по решению волшебной палочки, они куда-то исчезли, пропали и перестали проявлять активность. Это произошло, потому что MI5 занималось этими бандами», — рассказал Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политик пояснил, что после начала Второй мировой войны у англичан не было возможности заниматься поддержанием банд басмачей. По его словам, Лондону нужно было сосредоточиться на борьбе с фашисткой Германией.

«Тогда горела Европа, Англии объявили войну, а затем ее бомбили. Военно-морской флот страны весь был задействован в борьбе с немецкими подлодками и кораблями. Однако после окончания войны MI5 занималась тем, что не упускала возможность осуществления диверсий, всяких провокаций в отношении СССР», — отметил собеседник ФАН.

Если бы такое заявление о мнимой враждебности РФ сделал какой-то политик, то можно было бы сказать, что он некомпетентен. Но руководителю крупнейшей разведывательной службы говорить такие вещи очень странно, уверен Клинцевич. В то же время сегодня у руководства ведущих европейских государств, в том числе Англии, абсолютно считается не зазорным где-то соврать.